Ligue 1 : l'OGC Nice convaincant mais battu par le PSG

Alors qu'il était plus proche de mener au score que d'être mené en seconde période, l'OGC Nice a encaissé un deuxième but de Moïse Kean en fin de match et s'incline 2-1 face au PSG. Défaite frustrante mais encourageante pour la suite de la saison pour le Gym.