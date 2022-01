Ligue 1 : L'OGC Nice s'arrache et explose le Stade Brestois (0-3)

Le Gym se déplaçait ce dimanche 9 janvier dans le Finistère, face au Stade Brestois. Un début de match de folie pour le Gym et Dolberg buteur, très vite la faute de Schneiderlin entraine l'équipe à 10 contre 11 face aux bretons. Au final, les Aiglons repartent avec 3pts et s'offrent Brest (0-3).

Ce dimanche 9 janvier, le Gym débutait son année 2022 avec un déplacement pour la 20e journée de championnat : rendez-vous dans cet autre Finistère, face au Stade Brestois. Une rencontre rythmée entre bon football des Aiglons et de nombreux cartons distribués par l'arbitre. Les Aiglons restent 2e du championnat et dauphin du Paris-Saint-Germain (0-3).

Au coup d'envoi sifflé par Stéphanie Frappard, le match s'annonce compliqué. Le Stade Brestois affronté en 2021 n'est plus le même, l'équipe joue haut et la rencontre s'annonce épicée. Finalement, dès la 12e minute de jeu, K. Dolberg sur une passe "Dé" de Kluivert, ouvre le score. Une dizaine de minutes plus tard, M. Schneiderlin prend un rouge totalement discutable et entache l'entame du match. Les Aiglons joueront à 10 contre 11 le reste de la rencontre.

Sur la première mi-temps, deux hommes et deux opposés : W. Benitez et K. Dolberg. L'un a su sauver son équipe a de multiples reprises avec ses plus belles parades. L'autre a inscrit l'ouverture du score avant que l'équipe de soit diminuée. Les attaques bretonnes, nombreuses, n'ont pas su percer la défense du Gym, ni tromper le gardien Benitez.

En seconde mi-temps, les bretons, déterminés veulent manger du niçois, mais c'est sans compter sur un Walter Benitez des grands soirs (enfin grands après-midis) ! A dix minutes de la fin du temps réglementaires, A. Delort inscrit le break face au SB29 sur une passe décisive d'A. Gouiri. le Gym mène 2 buts à 0.

Issa Nissa, la devise du Gym en tête, les niçois se s'arrêtent pas là. Dans les arrêts de jeu, A. Gouiri termine le match en beauté avec un 3e et dernier but d'inscrit ! Le Gym qui avait passé la trêve hivernale au chaud en dauphin du PSG, le reste pour une journée de championnat en plus.

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, vendredi 14 janvier, rencontre de championnat pour la 21e journée de Ligue 1. La réception des canaries de Nantes, qui évoluent en milieu de tableau. Coup d'envoi 21h, avant-match dès 20h30 sur France bleu Azur avec Maxime Bacquié, Patrice Alberganti et Richard Marcovecchio.