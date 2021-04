Ligue 1 : l'OGC Nice rate le coche face au Stade de Reims

L'OGC Nice recevait ce dimanche le Stade de Reims à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1 pour tenter de rester accrocher au bon wagon. Mais le Gym n'a jamais réussi à accélérer dans cette partie et se contente d'un score nul et vierge 0-0 qui ne fait pas du tout ses affaires au classement.

L'OGC Nice rate le coche dans cette 32e journée de Ligue 1. Le Gym est tenu en échec 0-0 par le Stade de Reims et laisse filer Lens et la 5e place. Les Aiglons n'ont jamais semblé en mesure de contourner le bloc rémois et ne se sont pas créés la moindre occasion hormis une frappe de Lees-Melou détournée par Rajkovic en fin de partie. Les deux équipes poursuivent leur série d'invincibilité en Ligue 1 mais ce résultat nul ne fait les affaires de personne.

Occasion manquée de revenir sur Marseille

Invaincu depuis sept rencontre, le Stade de Reims pouvait revenir à hauteur des Aiglons et basculer dans la première partie du classement pour la première fois depuis le mois d'août. Les Rémois restent finalement à bonne distance du Gym, qui lui non plus ne peut pas se contenter de porter à six le nombre de matchs sans défaite en championnat. Le nul entre Montpellier et Marseille pouvait permettre aux Niçois de grapiller une partie de leur retard. Occasion manquée.

Le film du match