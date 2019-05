Ligue 1 : l'OGC Nice finit la saison sur un sourire

L'OGC Nice s'impose 2-0 ce vendredi soir contre Monaco lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire, le Gym termine 7e avec 56 points et fait donc mieux que la saison passée. Mickaël Le Bihan a aussi débloqué son compteur but. Monaco est maintenu malgré la défaite.

Mickaël Le Bihan (au centre) vient d'inscrire le second but du Gym sur pénalty. Son premier en Ligue 1 depuis plus de deux ans.

Nice, France

L'OGC Nice ne pouvait pas espérer mieux pour clôturer cette saison 2018-2019. En s'imposant 2-0 dans le derby ce vendredi soir contre le voisin Monégasque, le Gym s'empare de la 7e place devant Nîmes (battu par Lyon) et porte son total de points à 56 (contre 54 l'an dernier). L'objectif fixé par Patrick Vieira de faire mieux que la saison passée est rempli et les joueurs peuvent partir l'esprit léger en vacances.

Ce derby a pourtant démarré fort pour les Monégasques, qui se sont créés une demi-douzaine d'occasions en première période mais Fabregas a touché la barre (11e), Gelson et Fabregas se sont heurtés à un énorme Bénitez (16e) et Sidibé n'a pas cadré sa reprise sur un service parfait de Ballo-Touré (19e). Après avoir laissé passé l'orage, le Gym a mis le pied sur le ballon (56 % de possession à la mi-temps) et pu compter sur l'aide involontaire du jeune défenseur monégasque Benoit Badiashile (18 ans) pour ouvrir le score. Sur un centre côté droit de Youcef Atal, le Monégasque taclait le ballon dans son propre but (37e). Un coup du sort pour Monaco, qui n'était pas encore officiellement maintenu en Ligue 1 avant le match.

Le Bihan ouvre son compteur

En seconde période, les aiglons ont davantage maîtrisé les débats et sur un corner frappé par Pierre Lees-Melou, c'est Allan Saint-Maximin qui récupérait le ballon dans la surface et qui était crocheté par Djibril Sidibé. L'arbitre de la rencontre Ruddy Buquet sifflait pénalty et Mickaël Le Bihan profitait de l'aubaine pour ouvrir son compteur but (66e). L'attaquant niçois (29 ans) n'avait pas marqué depuis plus de deux ans (15 avril 2017) en Ligue 1. Il pouvait même doubler la mise mais il perdait son face-à-face dans la foulée avec Diego Benaglio bien sorti.

Peu importe, le Gym boucle un 16e match sans encaisser de but cette saison, meilleur total en Ligue 1 et termine troisième meilleure défense du championnat. A la fin du match, la Populaire Sud a rendu hommage au travail de Patrick Vieira, le coach niçois, qui s'est pris un bain de foule et a eu droit à une belle ovation. Cette saison se termine sur un sourire. Rendez-vous la saison prochaine. Issa Nissa !!