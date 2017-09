Ligue 1 : L'OGC Nice heureux et frustré contre Angers (2-2)

L'OGC Nice a signé le premier match nul de sa saison en Ligue 1, ce vendredi soir. Face à Angers, les Aiglons ont été tenus en échec (2-2) après avoir couru après le score. Un but de Balotelli sur penalty et un autre contre son camp du SCO permet au Gym de poursuivre son redressement en Ligue 1.

Au regard de la physionomie du match, le Gym peut être heureux mais aussi frustré par ce résultat nul contre Angers (2-2). Après une semaine réussie en Ligue 1 (victoire contre Monaco 4-0 et Rennes 1-0) et en Europa League (succès contre Zulte Waregem 5-1), les joueurs de Lucien Favre entendaient poursuivre sur leur lancée. La mission est réussie, malgré un résultat pas forcément imaginé.

Face à une équipe angevine défensive, l'entraîneur Stéphane Moulin ayant opté pour un 5-4-1, les aiglons ont eu des difficultés à créer les décalages et transpercer le bloc adverse. Les azuréens ont même concédé l'ouverture du score sur un coup franc. Pavlovic de la tête trompe Cardinale (0-1, 13e). Sur une contre attaque le SCO va même doubler la mise, Toko Ekambi ne laissant aucune chance au gardien niçois (0-2, 34e).

Un penalty et un CSC

Grâce à un penalty, le Gym a pu se remettre sur de bon rail. Mario Balotelli a trompé Letellier des 11 mètres (1-2, 39e). Après la pause, Angers a encore posé des problèmes à Koziello and co. Sans son créateur au milieu de terrain (Jean-Mickaël Seri était blessé), les footballeurs niçois ont été en panne d'inspiration. Un but contre son camp du capitaine adverse, Traoré, a permis aux aiglons de revenir (2-2, 76e). Même si Nice peut avoir quelques regrets en fin de match : tête piqué de Dante et frappe de Le Marchand frôlant le poteau.

Pierre Lees-Melou, milieu OGC Nice : "On a été chanceux"

Malgré tout, pour rester positif, l'OGC Nice ne perd pas. Les rouge et noir restent sur une série d'invincibilité de trois matches (2 victoires et 1 nul) dans le championnat de France. Les aiglons ont signé leur premier score de parité de la saison en Ligue 1. Les voilà maintenant tourné vers la réception du Vitesse Arnhem, jeudi prochain en Europa League, avant de penser au derby contre l'OM le dimanche 1er octobre.