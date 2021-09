Ligue 1 : l'OGC Nice passe par toutes les émotions dans le derby

Apathiques en première période les Aiglons ont encaissé le premier but de leur saison juste avant la pause. Golovin était à la réception d'un centre de Gelson Martins (39e). Comme à Nantes, le Gym revient avec de meilleurs intentions et parvient à égaliser grâce au premier but en rouge et noir de Delort, parfaitement servi par Amine Gouiri (1-1 51e). Rosario de la tête et Delort au point de pénalty étaient ensuite tout près de donner l'avantage aux Aiglons. C'est finalement Boudaoui qui marquait de près (2-1 74e). Le match s'emballe et Ben Yedder égalise sur pénalty (2-2 79e). Gouiri lui ne transforme pas le sien (81e). Et on en reste là dans ce derby vivant et frustrant.

Un rythme d'Européen

Le Gym peut avoir des regrets après tant d'efforts en seconde période et alors qu'il avait la balle de la gagne. Avec dix points en cinq matchs, les Aiglons tiennent un rythme d'Européen et doivent maintenant négocier deux déplacements la semaine prochaine à Lorient (21h) mercredi puis à Saint-Etienne samedi (17h). L'AS Monaco reste coincé dans la seconde partie du classement après ce match nul et n'a remporté qu'un seul de ses six premiers match en Ligue 1.

