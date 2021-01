Ligue 1 : L'OGC Nice, la déception de la saison pour le moment

Les Girondins se déplacent à Nice ce dimanche (15h). Une équipe qui est pour l'instant la déception de la saison. Les Aiglons pointent avant le début de la phase retour à la 13e place de Ligue 1. Un classement qui ne correspond pas du tout aux très fortes ambitions du club, se qualifier pour une Coupe d'Europe.

Pour rappel, le club ont été racheté il y a un an et demi par l'homme le plus riche du Royaume-Uni Jim Ratcliffe et son groupe de pétrochimie Ineos. Depuis de l'argent a été investi, le club est désormais le 8e budget de la L1 et a recruté pour près de 30 millions d'euros l'été dernier en pleine crise sanitaire. Mais pour le moment, les résultats ne suivent pas avec seulement six victoires pour cinq nuls et sept défaites (le club compte un match en retard).

Patrick Vieira a d'ailleurs été limogé cet automne. Il est remplacé depuis par son adjoint, le Roumain Adrian Ursea. Pour l'instant, cela ne change rien avec une équipe toujours empêtrée dans le ventre mou du championnat.

Une équipe qu'Hatem Ben Arfa pourrait ne pas retrouver. L'attaquant des Girondins est toujours incertain après sa blessure début janvier. Il a repris la course cette semaine. Ce serait une déception pour lui qui avait réalisé lors de la saison 2015/2026 sur la Côte d'Azur le meilleur exercice de sa carrière avec 18 buts et 7 passes décisives. Pour le reste de l'effectif, tout le monde est sur le pont et devrait être disponible pour ce déplacement à Nice qui sera le premier match de la phase retour.