Ligue 1 : l'OGC Nice rate encore l'occasion à Metz

En perdition au classement l'OGC Nice devait se racheter en Moselle. S'il a longtemps mené au score grâce à un pénalty de Gouiri, le Gym a été rejoint en fin de match et concède un match nul encore décevant. Nice boucle la phase aller à la 13e place.

Convaincant en première période et devant au score grâce au 6e but de Gouiri, le Gym doit concédé le nul face à de pâles messins, qui sont revenus en fin de match sur un but de Boye chanceux (1-1).

Le film du match