Ligue 1 : l'OGC Nice tombe face à Monaco

Après quatre défaites de suite en Ligue 1 à l'Allianz Riviera, l'AS Monaco est venu briser cette série noire ce dimanche. Les joueurs de Niko Kovac ont été au-dessus de ceux de Patrick Vieira dans tous les compartiments du jeu et auraient dû mener au score bien avant le premier but de la tête sur corner d'Axel Disasi (23e 0-1). Volland et Ben Yedder avaient très tôt fait chauffer les gants de Walter Benitez, qui allait longtemps repousser l'inéluctable, avant finalement de s'incliner une seconde fois devant Sofiane Diop (53e - 0-2). L'ancien Rennais profitait d'une très mauvaise relance de Stanley Nsoki pour aller doubler la mise pour l'ASM.

Lees-Melou redonne espoir

La tête à l'envers, le Gym finissait par réagir. D'abord par la triple entrée de Rony Lopes, Myziane Maolida et Alexis Claude-Maurice. Les trois hommes amenaient un peu d'envie à une équipe jusque là apathique et Pierre Lees-Melou allait chercher tout seul la réduction du score en contrant un dégagement de Disasi et en trompant ensuite Vito Mannone (69e - 1-2). Le portier italien, pour sa première sous le maillot monégasque, n'a jamais été mis en danger, en dehors de cette action.

Mauvaise opération au classement

Avec cette victoire, Monaco rejoint Nice au classement et passe même devant au goal-average en s'emparant de la 5e place. Les Aiglons en cas de succès seraient ce dimanche seuls 2e de Ligue 1 mais ils n'en avaient visiblement pas envie. Après la défaite à Prague jeudi, le Gym devra réagir à Marseille après la trêve internationale le samedi 21 novembre.