Ligue 1 : l'OGC Nice n'a pas renoncé à l'Europe

"La chance est encore présente !" En conférence de presse vendredi, Patrick Vieira a reconnu que le Gym n'avait jamais su saisir l'opportunité de raccrocher le bon wagon cette saison mais il veut encore y croire. "On peut encore viser très haut," a lancé l'entraîneur, sans qu'on sache si cela relève de la méthode Coué ou s'il pense vraiment que ses Aiglons peuvent gommer leurs défauts sur les 12 derniers de cette saison pour le moment bien morose.

9 points perdus en 2020 après avoir ouvert le score

Si le Gym reste sur quatre matchs sans défaite à l'extérieur, il vient également de perdre 9 points en 2020 après avoir ouvert le score. Un relâchement après les buts inscrits, et au fil des rencontres, qu'il serait "trop facile de mettre sur le compte de la jeunesse", a estimé Patrick Vieira. "On doit apprendre à gérer nos temps faibles et prendre la température sur les risques qu'on doit prendre en fonction des moments du match. Moi aussi je dois réfléchir aux choix que je peux faire pendant les matchs. C'est tout ça qui va faire qu'on va s'améliorer et avoir de meilleurs résultats."

Le Gym à l'aise à Bordeaux

Pour ce déplacement en Gironde, où les Aiglons n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis 2011, le coach niçois est une nouvelle fois privé de Youcef Atal (genou), qui n'a toujours pas de date de reprise fixée et de Wylan Cyprien (cuisse) qui a rechuté à l'entraînement lundi et qui va manquer au moins trois semaines de compétitions. Patrick Vieira va également devoir faire sans Christophe Hérelle, qui souffre de la cheville. Andy Pelmard manque lui aussi à l'appel, comme Gautier Lloris en défense. Le jeune milieu Hicham Boudaoui purge lui son dernier match de suspension après son carton rouge reçu face à Nîmes (1-3).

Les Girondins privés de Briand

Côté Bordelais, le vétéran Jimmy Briand (34 ans) n'est "pas encore prêt" selon son entraîneur Paulo Sousa, qui est aussi privé de son latéral gauche suisse Loris Benito suspendu. Les Girondins comptent deux points de retard sur les Aiglons avant cette rencontre et l'enjeu sera donc autant de recoller aux premières places que de laisser à distance un concurrent direct pour ce Top 5.