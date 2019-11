Ligue 1 : l'OGC Nice ne confirme pas et concède le match nul (1-1)

Youcef Atal, passeur décisif sur le but niçois, aura été le plus dangereux dans cette rencontre

Nice, France

C'est un match à ne pas perdre, le contrat est rempli pour le Gym. 5 jours après la victoire face à Reims (2-0) sous le signe de la tension, les niçois concèdent le match nul à domicile (1-1). Le milieu de terrain Pierre Lees-Melou a ouvert la marque sur un magnifique centre de Youcef Atal en première période avant de voir les bordelais revenir sur penalty en début de seconde période. Les niçois sont provisoirement 10ème.

Un côté droit 100% algérien plein de promesses

Absent depuis six semaines et sa blessure face à Monaco, l'international algérien Adam Ounas retrouve sa place dans le onze titulaire. Positionné sur l'aile droite, l'ancien bordelais retrouve aussi son partenaire de sélection, Youcef Atal, aligné au poste de latéral droit. Le duo de l'aile droite aura fait du mal aux bordelais durant cette première période (Atal ayant été positionné plus haut à gauche en seconde période avec la sortie de Ganago à la pause). Le jeu des rouges et noirs penchent à droit et le danger vient de leur aile. Pour preuve, servi sur son côté, Youcef Atal se transforme en passeur décisif avec un centre millimétré pour Pierre Lees-Melou (27ème minute), esseulé sur la ligne des 6m, qui conclut d'une belle tête à bout portant.

10ème provisoire de la Ligue 1

Bien que menant au score, le Gym n'a pas réussir à conserver son avantage. Dès le retour des vestiaires, les bordelais mettent plus d'intensité et leur pressing perturbe les niçois qui perd des ballons dans leur propre moitié de terrain. Stanley Nsoki concède un penalty à la 49ème minute suite à une faute dans la surface de réparation et Jimmy Briand ne manque pas l'occasion de revenir au score. Les deux équipes se sont ensuite neutralisés sans trop se livrer. Au final, les girondins repartent du Sud Est avec le point du match nul qui leur permet de monter sur la troisième match du podium. Le Gym est, quant à lui, 10ème du classement.