Ligue 1 : L'OGC Nice à réaction concède le nul à Nantes (1-1)

Ce samedi après-midi, l'OGC Nice se déplaçait à La Beaujoire dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Diminué par les absences, le Gym a concédé le match nul contre de solides nantais. Seri a égalisé d'une sublime frappe dans la lucarne. Le titre s'éloigne un peu plus pour les joueurs de Favre.

Les Niçois s'attendaient à un match compliqué à la Beaujoire. Il l'a été. Déstabilisés par l'intensité et l'organisation des Nantais, les joueurs de Lucien Favre ont mis du temps à entrer dans le match. Et lorsque l'attaquant nantais Emiliano Sala est venu tromper Cardinale d'une frappe puissante dans la surface (1-0, 22e), il n'y avait pas franchement matière à s'étonner. Comme contre Caen (2-2), Montpellier (2-1) et Rennes (2-2) Nice a été mené au score.

Mais même diminué, le Gym sait se révolter. Grâce à un Valentin Eysseric toujours aussi percutant, Younes Belhanda a pu servir Jean-Michaël Seri pour l'égalisation niçoise avant la demi-heure de jeu (1-1, 27e). Déclenchée à l'entrée de la surface de réparation, la frappe du milieu de terrain ivoirien est venue se loger dans la lucarne de Maxime Dupé. Un véritable bijou.

Cet unique but azuréen n'aura pas suffi aux Niçois pour ramener mieux qu'un match nul de Loire-Atlantique. Malgré quelques bonnes séquences, la défense nantaise n'a pas franchement été mise en danger et le Gym aurait pu s'incliner en fin de match. Avec les absences de Plea, Cyprien, Baysse ou encore Walter, les joueurs de Lucien Favre ont plutôt bien fait le travail.

Le titre s'éloigne

Les plus gourmands remarqueront que Nice laisse échapper deux points précieux dans la course au titre. Le Gym (3e) pourra compter dimanche soir jusqu'à 7 points de retard sur Monaco (1er) et 4 sur Paris (2e) si les deux clubs s'imposent. Désormais, place à la trêve internationale pour reposer les organismes et vider les têtes. Prochain rendez-vous le dimanche 2 avril à l'Allianz Riviera (21). Le Gym recevra Bordeaux.

Valentin Eysseric, milieu de l'OGC Nice : "C'est difficile de suivre Monaco et Paris." Partager le son sur : Copier