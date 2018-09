Nice, France

Après deux victoires encourageantes (à Lyon et contre Rennes), l'OGC Nice a rechuté au stade de la Mosson ce samedi soir. Les joueurs de Patrick Vieira se sont inclinés 1-0 face au MHSC, qui n'avait plus gagné à domicile depuis plus de sept mois. Gaetan Labord a trompé Benitez (1-0, 36e) coupable d'avoir relâché le ballon après une frappe d'Aguilar à l'entrée de la surface de réparation.

Le séduisant visage de l'OGC Nice sur les deux derniers matchs précédent ce déplacement à Montpellier a disparu. Les aiglons ont manqué de hargne, d'ambition dans le jeu, d'envie. Le lien entre défense, milieu et attaque a été quasi inexistant. Même le retour en attaque de Mario Balotelli n'a rien changé. L'attaquant italien a raté plus que de coutume et a passé une bonne partie du temps à se faire chatouiller par les adversaires et se plaindre auprès de l'arbitre.

Déplacement à Nantes, avant de recevoir Paris

Les aiglons ne vont pas avoir le temps de gamberger. Ils enchaînent par un nouveau déplacement ce mardi à Nantes au stade de La Beaujoire, avant de recevoir le Paris-Saint-Germain samedi.