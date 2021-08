Ligue 1 : l'OGC Nice tenu en échec par Reims pour la 1ere de Galtier

L'OGC Nice débute l'ère Galtier avec un match nul et vierge face au Stade de Reims (0-0) ce dimanche à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Devant des tribunes qui ont repris vie après des mois de silence à l'Allianz Riviera, les Aiglons n'ont pas réussi à contourner des Rémois très bien en place et clairement venus chercher le point du nul pour démarrer leur saison.

De l'intensité mais un manque de créativité

Des Aiglons qui démarraient timidement cette rencontre mais qui ont progressivement appuyé sur l'accélérateur au cours d'une première période stérile mais intéressante. De l'intensité dans les duels et du jeu sur les côtés, on voit déjà les effets du 4-4-2 si cher à Christophe Galtier. Mais ni Kluivert en percussion, ni Todibo sur corner ne trouvaient la faille. 0-0 à la pause, le bloc rémois tient bon.

Dolberg entre sous l'ovation de l'Allianz Riviera

En seconde période, le Gym continuait de presser haut et tenter de contourner ce bloc bleu très compact. Kasper Dolberg rentrait à l'heure de jeu sous une véritable ovation du public niçois, ravi de retrouver son grand blond après un Euro réussi avec le Danemark. Mais son entrée ne changeait rien et les Aiglons démarrent ce championnat avec un match nul et vierge. Un point c'est tout. Rendez-vous à Lille samedi prochain pour la première victoire rouge et noire, peut-être, de Christophe Galtier, sur ses anciennes terres.