Ligue 1 : l'OGC Nice respire un peu mieux après son succès sur Angers (3-1)

Nice, France

Une belle bouffée d'oxygène pour les Aiglons ! Après sa défaite la semaine dernière à Lyon (2-1), le Gym accueille le troisième de Ligue 1 à l'Allianz Riviera avec seulement 3 petits points d'avance. Une semaine après, les joueurs de Patrick Vieira s'éloignent de la zone de relégation après une victoire, longue à se dessiner, 3 buts à 1.

Myziane Maolida comme sauveur

Patrick Vieira a décidé de revenir, pour ce match, à un 4-3-3 en alignant un milieu Cyprien-Lees Melou- Lusamba et un trio d'attaque composé de Dolberg, Ounas et Myziane. Préféré à Ganago, Claude-Maurice et même Boudaoui, l'ancien lyonnais aura donné raison à son coach. Passeur décisive sur le premier but des aiglons et buteur (son premier but sous le maillot niçois) sur le second, Myziane aura constamment amené le danger sur le but angevin. Surement sa meilleure performance depuis son arrivée à Nice en 2018.

Soirée des premières

Si Myziane a marqué son premier but avec le maillot rouge et noir, c'est aussi une soirée de première pour le premier buteur niçois, Arnaud Lusamba. Si l'ancien joueur de Nancy a déjà inscrit 10 buts avec son équipe précédente, c'était en Ligue 2. Le jeune polyvalent de 22 ans découvre donc les joies d'un but en Ligue 1. Kasper Dolberg a scellé la victoire du Gym en toute fin de rencontre avec un pur but d'avant centre.