Ligue 1 : l'OGC Nice retombe dans ses travers face à l'AS Saint-Etienne

L'OGC Nice ne confirme pas sa victoire à Lens et s'incline 1-0 en toute fin de match face à l'AS Saint-Etienne. Le Gym retombe dans ses travers et enchaîne un 8e match sans succès à domicile.

Rassurant à Lens la semaine dernière, l'OGC Nice a rechuté ce dimanche à la maison. Battu 1-0 en toute fin de match par l'ASSE, le Gym est totalement passé à côté de son sujet. Avec seulement deux tirs cadrés (sur coup-france direct à chaque fois) et une stérilité inquiétante dans le jeu, les Aiglons ne méritaient pas mieux.

8e match d'affilée sans victoire à domicile

Pressés très haut par des Stéphanois remaniés après la correction dans le derby (0-5) la semaine dernière, les Aiglons n'ont jamais réussi à rentrer dans le match. Hormis deux tentatives hors cadre de Gouiri et Reine-Adélaïde en première période, le Gym n'a jamais semblé en mesure de remporter ce match. Et c'est donc Charles Abi qui portait l'estocade en toute fin de partie (1-0 - 87e). La série noire se poursuite à domicile. Nice enchaîne un 8e match sans succès à l'Allianz Riviera en Ligue 1 et reste scotché dans cette 2e partie du classement.

Le film du match