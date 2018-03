Les footballeurs de l'OGC Nice se sont imposés (2-1) contre Lille ce vendredi soir. Mario Balotelli a inscrit le 3000e but du Gym en Ligue 1. Cyprien a signé une passe décisive et un but. Les Aiglons retrouvent provisoirement la 7e place du championnat avant d'aller à Guingamp et de recevoir Paris.

Un mois et demi ! L'OGC Nice n'avait plus remporté un match de footballdepuis six semaines et un succès contre Saint-Etienne (1-0) à domicile. Depuis, les aiglons se sont retrouvés dans une nouvelle spirale négative : cinq défaites et deux nuls, toutes compétitions confondues. Le Gym a stoppé l’hémorragie devant plus de 20 000 spectateurs à l'Allianz Riviera.

Avant le coup d'envoi, l'objectif était clair pour la bande à Dante. Il fallait vaincre les Nordistes pour se relancer dans la course à la 5e place. Éliminés de l'Europa League à Moscou la semaine dernière, les Azuréens veulent assurer au club une troisième participation consécutive à la coupe d'Europe. Et ça passe par une présence dans le Top 5 de la Ligue en fin de saison.

Balotelli marque le 3000e but du Gym en Ligue 1

D'entrée les Niçois ont imposé leur rythme. Mario Balotelli a repris de la tête un corner, frappé de la droite vers la gauche, par Wylan Cyprien. Ouverture du score (1-0, 5e) de l'attaquant italien qui a inscrit le 3000e but de l'OGC Nice en première division. Lille a égalisé au retour des vestiaires par Auraujo (1-1, 51e). Mais Cyprien (encore lui !) a offert au Gym une précieuse victoire en reprenant un amour de centre d'Arnaud Souquet, entré en cours de jeu quelques minutes seulement avant sa passe décisive.

Ce succès contre le LOSC vient bonifier le point pris à Bordeaux dimanche dernier (0-0) et permet à Nice de rejoindre, provisoirement, Montpellier (5e) et Nantes (6e) qui comptent 39 points. Les aiglons suivront la fin de la 28e journée de Ligue 1 sur leur canapé, avant d'aller à Guingamp le week-end prochain et d'accueillir le Paris Saint-Germain dans deux semaines.

A noter que le défenseur nordiste Edgar Ié a été évacué vers l'hôpital après un choc involontaire avec le capitaine niçois Danté qui l'a mis KO. Le Lillois a semblé inconscient quelques instants avant l'intervention des soigneurs de son équipe. Il a quitté la pelouse sur une civière.