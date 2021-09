Ligue 1 : l'OGC Nice reverdit à Geoffroy-Guichard

L'OGC Nice devait réagir après deux matchs sans victoire. C'est fait ! Le Gym s'impose 3-0 face à de pâles Stéphanois et remonte à la 3e place au classement. Gouiri, Stengs et Delort ont fait trembler les filets. Les Stéphanois sont en crise.

Il était attendu. Amine Gouiri a répondu. C'est lui qui ouvre le score au quart d'heure de jeu sur un coup-franc dévié par Camara. Derrière le Gym a souffert mais tenu. Et fait la différence en seconde période grâce au premier but en rouge et noir de Calvin Stengs. C'est enfin Andy Delort qui clôture la marque et enterre les derniers espoirs verts.

Le film du match