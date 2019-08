Ligue 1 : l'OGC Nice s'impose péniblement à Nîmes (2-1) et fait le plein de points !

Après avoir rapidement mené 2 à 0, ce samedi soir sur la pelouse de Nîmes au cours de la deuxième journée de Ligue 1, les aiglons se sont fait peur et ont même fini le match à dix à la suite de l'exclusion de Coly. Le Gym a finalement tenu bon pour s'imposer 2-1 dans le Gard

Nice, France

Décidément, ces duels entre Nîmois et Niçois sont toujours aussi fous... et les aiglons s'en sortent toujours aussi bien ! Déjà vainqueurs à 11 contre 9 la saison passée au stade des Costières (1-0), les joueurs de Patrick Vieira ont une nouvelle fois connu un match à rebondissements, ce samedi soir lors de la deuxième journée de Ligue 1.

A dix, le Gym a tenu

En menant rapidement 2-0 grâce à des buts de Cyprien sur penalty (10e) et Ganago quelques minutes plus tard (17e), les aiglons s'étaient pourtant mis dans les meilleures dispositions. Mais le Nîmes Olympique s'est relancé juste avant la pause : à la suite d'un tacle de... Cyprien dans la surface, monsieur Letexier a accordé un penalty aux locaux et Ripart a pris Clementia à contre-pied (1-2, 45e).

Un peu moins gestionnaires, les joueurs de Patrick Vieira ont continué à jouer avec le feu lorsque Racine Coly a écopé d'un second carton jaune synonyme d'exclusion à la 51e minute de jeu. A dix, les aiglons ont tenu bon pour s'offrir un second succès en autant de matchs malgré quelques situations chaudes en faveur des Nîmois. Comme l'an passé, les hommes de Bernard Blaquart ont terminé à neuf à la suite des exclusions de Martinez et Briançon dans les derniers instants.

Si tout n'est pas encore parfait, l'OGC Nice a le mérite de faire le plein de points avec un effectif limité en ce début de saison. Reste désormais à espérer que quelques recrues viennent garnir les rangs niçois d'ici peu pour donner un peu plus de consistance au collectif azuréen. Surtout quand on sait que le Gym s'apprête à recevoir le voisin marseillais, le 28 août prochain (21h) sur la pelouse de l'Allianz Riviera...