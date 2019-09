Ligue 1 : l'OGC Nice s'impose sur le fil à Rennes !

Le super coup du Gym ! Mené au score logiquement après une première mi-temps ratée, l'OGC Nice a réagi en seconde période et renversé le Stade Rennais qui restait pourtant sur trois victoires en trois matchs. Racine Coly inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Rennes, France

Qui aurait misé sur une victoire du Gym ce dimanche après-midi après la première mi-temps ratée au Roazhon Park ? Avec une défense expérimentale (Burner - Pelmard - Lloris - Coly) et une attaque inédite également (Atal - Lusamba - Srarfi), les aiglons ont traversé le premier acte comme des fantômes et le but de Jérémy Morel (25e) sanctionnait logiquement les hésitations et les erreurs techniques niçoises. Racine Coly notamment était encore en grande difficulté sur son côté gauche, après son match cauchemardesque à Nîmes.

Racine Coly héros improbable !

Mais c'est justement lui, le latéral sénégalais, qui ne s'est jamais vraiment imposé depuis son arrivée à Nice en 2017, qui allait se transformer en héros sur la pelouse rennaise. Après une égalisation sur pénalty du spécialiste Wylan Cyprien (3 sur 3 cette saison dans cet exercice) à l'heure de jeu, le Gym poussait en fin de match pour réaliser le gros coup de cette 4e journée de Ligue 1. Après une première énorme occasion dans les arrêts de jeu, contrée sur la ligne par Jérémy Gélin, Coly poussait finalement le ballon au fond une minute plus tard au second poteau après un énième corner niçois (93e).

Le Gym s'impose donc à Rennes sur le fil et rejoint les Bretons sur le podium de la Ligue 1 avec 9 points en quatre matchs. Après des succès arrachés déjà dans les arrêts de jeu face à Amiens (2-1) et avec les tripes à Nîmes (2-1 également), les Niçois enchaînent en ce début de saison malgré les absences de nombreux titulaires (Sarr, Dante et Hérelle en défense) et des recrues pas encore prêtes (Ounas et Nsoki sont rentrés en cours de match). Prometteur !