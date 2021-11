Ligue 1 : l'OGC Nice s'incline face à Montpellier et loupe le coche de la 2e place (0-1)

Une nouvelle après midi footballistique sur France Bleu Azur : ce dimanche 7 novembre, l'Allianz Riviera rouvre ses travers à la Populaire Sud qui a su donner de la voix. Néanmoins pas assez pour que les joueurs du Gym trouvent les chemins du filet montpelliérains. Les Aiglons restent à la 3e place du championnat suite à se défaite lors de la réception de Montpellier (0-1).

45 minutes pour inscrire un premier but. Voilà ce que n'ont pas fait les Aiglons. Une première période de jeu rythmée avec des occasions dont la première à la 12e minute de jeu.

C'est A. Delort qui centre parfaitement dans la surface et s'adresse à son binôme A. Gouiri qui réceptionne au point de pénalty. Reprise, contrôle et se lance dans une frappe qui cadre juste au dessus de la cage adverse. Première vraie occasion et seule de cette mi-temps.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



A la sortie du vestiaire, Christophe Galtier a du hausser le ton, parce que le Gym est transcendé. Les joueurs combinent, ça travaille entre les ailiers et l'attaque. A la 53e, L. Da Cunha récupère une balle de M. Lemina, et fonce vers la surface des Pailladins. Une frappe écartée de justesse par le gardien suisse de l'équipe adverse. Une belle occasion de manquée ! Une minute après, c'est M. Lemina qui hérite d'une passe de K. Thuram et tape la transversale !

Des occasions, beaucoup, peu de réalisme au final et la minute fatidique à la 80e : Le Montpellier Hérault Sport Club ouvre le score avec un tir de F. Mollet. Il s'agit de la seule véritable occasion de la seconde période.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



90+4 : l'OGC Nice s'incline à domicile pour la première fois de la saison. Malgré un match largement dominé en occasions et en possession, les héraultais ont su trouver le filet. Le Gym reste à la 3e place du championnat de Ligue 1 Uber Eats pour passer la trêve internationale sur le podium.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Résumé du match avec vos commentateurs

Les scores en direct

Le classement de Ligue 1

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, le dimanche 21 novembre à Clermont Ferrand. Depuis le stade Gabriel-Montpied, le Gym se déplace pour la 14e journée de championnat Ligue 1 Uber Eats en terres auvergnates pour inscrire trois points de plus et renforcer sa position sur le podium. Coup d'envoi 17h et avant-match dès 16h30 avec Maxime Bacquié et Richard Marcovecchio.