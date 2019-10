Ligue 1 : L'OGC Nice s'incline lourdement face au Paris-Saint-Germain (1-4)

Nice, France

Deux cartons rouges qui coûtent cher. Après la réduction de l'écart de Ignatius Ganago à la 67ème minute de jeu, les niçois pensaient pouvoir revenir sur le Paris-Saint-Germain. Cependant, sur une action défensive anodine, Wylan Cyprien et Christophe Hérelle héritent d'un carton rouge. Le premier est sanctionné d'un second carton jaune pour une réaction excessive suite à une faute, alors que le second est expulsé pour une gifle sur le parisien Sarabia. Deux expulsions qui coupent les niçois dans leur élan alors que les Aiglons étaient revenu à un seul but.

Défensivement (toujours) inquiétant

4 buts encaissés, ça n'était plus arrivé aux Aiglons à domicile depuis le 28 août 2018 et une lourde face à Dijon (0-4). Le retour de Christophe Hérelle était attendu pour stabiliser cette défense qui a fini la saison dernière à la seconde place du classement des défense. Au départ, on retrouve, à un élément prés, la défense titulaire de la saison dernière. Seul Atal, suspendu, est absent. Les niçois auront subi tout le long de la partie les vagues parisienne sous la houlette d'un grand Di Maria, auteur d'un doublé. Pourtant privé au coup d'envoi de Neymar (blessé), Cavani (remplaçant) et Mbappé (remplaçant), les champions de France auront constamment mis à mal l'arrière garde azuréenne. Malang Sarr, titularisé sur le couloir gauche de la défense a longtemps souffert des ballons en profondeur dans son dos destinés à Angel Di Maria. Le coach Vieira est revenu en fin de première mi-temps à un système à 5 défenseurs, sans grand succès. L'entrée de Mbappé a enterré les espoirs du Gym.

Manque de révolte

Hormis les 7 minutes qui séparent le but de Ganago et les expulsions de Cyprien et Hérelle, on a pas senti les niçois montrer un signe de révolte. Le PSG a dominé son adversaire durant le reste de la rencontre. Au total, Paris à tiré 24 fois au but (dont 10 cadrés) contre seulement 10 tirs niçois (2 cadrés). Le manque de révolte du Gym est un point à mettre en avant. Menés de deux buts, les niçois n'ont pas montré une réelle envie de revenir au score, en démontre le peu de ballons pour l'attaquant danois Kaper Dolberg. Alexis Claude-Maurice, alors repositionné ailier gauche lors de la réorganisation à 3 défenseurs centraux, aura été l'aiglon le plus dangereux dans cette partie.