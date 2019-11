Ligue 1 : L'OGC Nice se donne de l'air en battant Reims (2-0)

L'OGC Nice s'impose face au Stade de Reims 2 buts à 0 et met fin à une série de 6 matchs sans victoires toutes compétitions confondues. Trois précieux points glané grâce à des buts Wylan Cyprien et Christophe Hérelle qui permettent au club de remonter à la 12ème place.

Nice, France

Trois points précieux pour ne pas tomber au niveau du classement et pour éviter une crise. Le Gym s'impose 2 buts à 0 face au Stade de Reims grâce à des réalisations de Wylan Cyprien et Christophe Hérelle. Ce succès marque surtout la fin d'une série noire de 6 matchs sans victoires dont 4 revers consécutifs.

Un succès acquis en première période

Battu mercredi en Coupe de la Ligue par le 17ème de Ligue 2, Le Mans (3-2), les niçois foulaient la pelouse de l'Allianz Riviera pour éviter une crise. Sans victoire depuis le 21 Septembre dernier (succès face à Dijon 2-1), le Gym affronte une équipe rémoise en pleine forme, forte de ses 4 matchs consécutif sans défaites et surtout des succès à Paris, à Rennes et à Marseille. Dans les 20 premières minutes ce sont bel et bien les visiteurs qui prennent la possession du ballon et jouent dans le camps niçois. Il faut attendre le carton rouge de Doumbia à la 26ème minute pour voir le Gym imposer le rythme. À 11 contre 10 pendant une heure, les azuréens évoluent plus haut sur le terrain et monopolisent le cuir et parviennent à trouver le chemin des filets à deux reprises grâce à la quatrième réalisations de Cyprien et au défenseur central Hèrelle.

Trois banderoles en signe de tension

Dans un contexte particulier, plus de 15 000 personnes ont garni les tribunes de l'Allianz Riviera. Si les supporters ont soutenu leur équipe durant les 90 minutes, la Populaire Sud a fait passé quelques messages par l'intermédiaire de 3 banderoles : "Déclic ou des claques", "La gagne ou la castagne" et "Bougez vous le cul". Trois messages forts envers les joueurs qui ont été accompagnés par des sifflets lors du coup de sifflet final malgré une victoire. En zone mixte, le capitaine Dante aura eu un mot fort sur ses sifflets : "Ça m'a touché". Une victoire qui n'efface pas la tension qu'il règne autour du club mais qui permet aux joueurs et au staff de prendre une petite bouchée d'air frais avant la réception de Bordeaux, vendredi prochain à 20h45.