Ligue 1 : l'OGC Nice stoppe la série noire à Reims

La bonne nouvelle, c'est que le Gym a stoppé l'hemorragie. La mauvaise, c'est que l'OGC Nice est loin d'être guéri. Après cinq défaites d'affilée, et deux jours après l'intronisation sur le banc d'Adrian Ursea à la place de Patrick Vieira, les Aiglons sont allés obtenir un point sur la pelouse du Stade de Reims (0-0). Face à un autre club en difficulté (17e de Ligue 1), le Gym entamait bien la rencontre, avec la possession et quelques occasions, mais ni Gouiri ni Reine-Adélaïde ne parvenaient à tromper Rajkovic en première période. La seconde était plus laborieuse et les Niçois, en difficulté pour s'approcher du but rémois, ont semblé se contenter de ce point.

Première pour Daniliuc, solide

Les premiers choix d'Adrian Ursea étaient attendus et le nouveau coach niçois a choisi la défense à trois pour retrouver de la sérénité derrière. Avec notamment la première titularisation de Flavius Daniliuc en Ligue 1, plutôt convaincant dans cette partie, aux côtés du Brésilien Danilo et de Stanley Nsoki, qui conserve donc la confiance de son nouveau coach, malgré ses dernières prestations inquiétantes. Un trio qui a tenu le choc et qui ressemble à une bonne pioche pour la suite. Reste maintenant à travailler l'animation offensive pour retrouver le chemin des filets.