Ligue 1 : l'OGC Nice coule face à Dijon

On attendait une réaction. On a vu une confirmation. L'OGC Nice est malade. Après la déconvenue face au Slavia Prague jeudi, les Aiglons ont enchaîné avec une nouvelle performance mièvre face au dernier de la classe. Dijon, qui n'avait pas encore gagné en Ligue 1, s'impose 3-1 sans forcer. Et c'est ça le pire. Mama Baldé a signé un doublé et le latéral gauche Ngonda, avec beaucoup de spontanéité, avait signé le 2e but avant la pause. La réduction du score d'Amine Gouiri en fin de match ne change rien. L'OGC Nice est en crise.

5 changements qui ne changent rien

Patrick Vieira avait pourtant changé 5 joueurs par rapports à jeudi. Mais le remplacement de Bambu, très fébrile depuis la blessure de Dante, par Danilo en charnière, n'a rien changé. Pire, le Brésilien offre le 3e but aux Dijonnais en glissant un ballon pas assez appuyé à Benitez. Opportuniste, Mama Baldé enfonçait les Aiglons (67e).

La fin de match était un long chemin de croix, même si le pénalty accordé par François Letexier après intervention du VAR permettait de croire à un improbable retour. Il n'en fut rien. Les Aiglons vont dans le mur. Et vont aborder une semaine qui pourrait définitivement les éliminer de la Ligue Europa jeudi avant de jouer Reims dimanche, un nouveau club à la peine qui voudra se refaire la cerise face au Gym.