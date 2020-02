Ligue 1 : L'OGC Nice se rassure face à l'Olympique Lyonnais (2-1)

La recrue lyonnais Toko Ekambi n'a rien pu faire face à l'abnégation de Stanley Nsoki et de ses partenaires.

Nice, France

Vexés par l'élimination en Coupe de France jeudi face à Lyon (1-2), les coéquipiers de Dante ont rectifié le tir en s'imposant 2 buts à 1 au terme d'une rencontre très tendue (2 cartons rouges). L'international danois, Kasper Dolberg, inscrit un doublé.

En meilleure forme que jeudi

En manque d'inspiration jeudi lors de la rencontre en Coupe de France, le Gym a livré une toute autre partition cette après-midi. Rapidement en supériorité numérique suite à l'expulsion du défenseur lyonnais Marcal (25'), les niçois ouvrent le score grâce à la malice de son attaquant vedette Dolberg, qui a bien suivi une frappe de Pierre Lees-Melou, mal repoussée par le gardien adverse. En toute fin de première période, les choses s'équilibrent avec l'égalisation de Aouar et le carton rouge de Adam Ounas. L'international algérien est coupable d'un vilain geste sur Marcelo qui avait allumé la mèche en premier.

Dolberg en sauveur

Lors de la deuxième mi-temps, abnégation et courage sont au rendez-vous. Les joueurs du Gym enchainent les courses vers l'avant et c'est logiquement que Kasper Dolberg double la mise suite à un magnifique travail de Hicham Boudaoui, très en jambe aujourd'hui. L'international danois signe sa 7ème et 8ème réalisations de la saison. L'Allianz Riviera lui aura rendu hommage avec une standing ovation lors de sa sortie.

Avec 3 points de plus au compteur, le Gym est provisoirement 6ème du classement à égalité, à 2 petits points de Lille, 4ème. Prochain rendez-vous, mercredi avec un déplacement à Reims, 19h.