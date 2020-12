Ligue 1 : l'OGC Nice se rassure sur la pelouse de Nîmes

En déplacement à Nîmes ce mercredi soir, l'OGC Nice, pourtant réduit à 10, a réussi à stopper sa spirale de défaites en allant s'imposer 2-0 sur la pelouse des Costières grâce à deux buts tardifs de Dan Ndoye et Alexis Claude-Maurice.

