Ligue 1 : l'OGC Nice se remet la tête à l'endroit en écrasant Metz (4-1)

Nice, France

La défaite à Saint-Étienne mercredi (4-1) pouvait laissé craindre le pire pour la réception de Metz ce samedi soir. Il aura fallu moins de 10 minutes pour voir les Aiglons prendre les devants et 40 minutes pour faire le break. Avec cette victoire, le Gym est provisoirement 12ème du championnat.

Wylan Cyprien prestation XXL

Les Aiglons auront dominé quasiment toute la rencontre et le Gym aurait même pu aggraver la marque en toute fin de match par Wylan Cyprien. Le milieu de terrain a survolé la rencontre par sa présence physique, sa qualité de relance et ses deux buts. Le premier est un modèle de frappe de l'extérieur de la surface avec un sublime plat du pied droit qui trompe le gardien messin. Le second est clairement de l'audace. Fauché dans la surface de réparation, Ounas obtient un pénalty et Cyprien transforme d'une ... panenka. Ce soir, il inscrit son 5ème et 6ème buts de la saison et surtout son second doublé sous les couleurs de Nice ( le dernier remonte à sa première saison au club face à Nantes 4-1).

4 buts inscrits par les Aiglons

Il faut remonter à la 37 ème journée de championnat lors de la saison 2017-2018 pour voir l'OGC Nice inscrire au moins 4 buts en Ligue 1. Plus de deux années d'attente avant de voir un festival offensif. Et on peut même avoir un soupçon de regret de ne pas avoir vu plus de buts. Le Gym a eu les opportunités en fin de match avec Cyprien et Dolberg. Ne soyons pas trop gourmands, les Aiglons reprennent leur marche en avant.