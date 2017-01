Ligue 1 : L'OGC Nice, tenu en échec à Bastia, redevient leader

Nice n'a pas réussi à s'imposer ce vendredi soir à Bastia. Les aiglons reprennent tout de même la tête du championnat

C'est un match qui ne restera pas dans l'Histoire du foot. Bastia et Nice ont fait match nul ce vendredi soir 1 par tout.

Un bus caillassé

Avant la rencontre le bus des aiglons a été caillassé, ce qui pourrait expliquer la très mauvaise entame de match de l'OGC Nice qui ne parvient pas dans les premières minutes à imposer son rythme. C'est finalement la nouvelle recrue de Bastia Prince Oniangué qui ouvre le score en trompant Benitez à la 17ième minute.

Nice pas en forme

En 2017 Nice ne parvient pas à contrôler le jeu, ce qui faisait sa force lors du débat de saison. Contre le cours du jeu, heureusement que l'homme qui est très en forme en ce moment Arnaud Souquet parvient à égaliser grâce à une tête sur un corner de Cyprien (33ième)

Bastia réduit à 10

En seconde période Yannick Cahuzac se fait logiquement expulsé après 2 cartons jaunes mais malgré des occasions Nice ne parvient pas à marquer le deuxième but et repart de Corse avec 1 seul point. Un point qui permet de reprendre la tête de la ligue 1 mais probablement pas pour longtemps puisque Monaco a un match en moins et pourrait avec un match nul ou une victoire face à Lorient dimanche redevenir leader de la ligue 1