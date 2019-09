Ligue 1 : l'OGC Nice tenu en échec par Lille (1-1)

L'OGC Nice concède le match nul à l'Allianz Riviera face à Lille (1-1). Dolberg aura ouvert le score avant que le lillois Araujo n'égalise quelques minutes plus tard. Avant les matchs de dimanche, le Gym est provisoirement 5 ème.

Nice, France

Deuxième match à l'Allianz Riviera et deuxième but pour Kasper Dolberg. Après avoir égalisé il y a une semaine face à Dijon (victoire 2-1), l'international danois continue de prendre ses marques dans son nouveau jardin. La recrue la plus chère de l'histoire du club ouvre le score contre le cours du jeu (13ème minute) alors que son équipe subissait un début de match canon des lillois. Lancé en profondeur par Lusamba, le numéro 9 du Gym ajuste, d'un plat du pied croisé, le gardien du LOSC, Mike Maignan.

Durant les 90 minutes du match, Nice aura eu quelques opportunités mais peu d'occasions. Les attaquants niçois ont eu du mal à approcher le but lillois. De leur côté, les nordistes ont eu des occasions pour passer devant au score. Notamment cet incroyable raté de Victor Osimhen sur un face à face avec Benitez. Sur un ballon long, l'attaquant nigérien efface Nsoki avec sa puissance et se présente seul face au gardien azuréen mais ne parvient pas à cadrer sa frappe.

Défensivement inquiétant

Si offensivement, l'OGC Nice aura eu des difficultés à montrer son talent, défensivement, l'équipe continu d'inquiéter. En effet, le quatuor Coly-Nsoki-Pelmard-Burner est reconduit (seul Malang Sarr était sur le banc au profit de Racine Coly) après la défaite à Monaco. Constamment pris de vitesse par la vivacité et la puissance de l'attaque lilloise. Le retour de Dante devrait faire du bien au secteur défensif (le capitaine devrait retrouver le chemin de l'entrainement mardi prochain).

Prochain match pour le Gym, samedi prochain à 20h à Nantes.