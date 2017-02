Ligue 1 : L'OGC Nice reste au contact après sa victoire contre Saint-Étienne (1-0)

L'OGC Nice ne lâche rien. Face aux Verts, ce mercredi soir, les footballeurs niçois l'ont emporté (1-0) grâce à un bijou de Wylan Cyprien. Sans Mario Balotelli qui est resté sur le banc, le Gym a assuré l'essentiel en réalisant une première période aboutie. Nice est toujours troisième de Ligue 1.

Un derby ne fait pas l'autre. L'OGC Nice malheureux contre l'AS Monaco le week-end dernier (défaite 3-0) a retrouvé le goût de la victoire ce mercredi soir. Les Verts victorieux contre Lyon (2-0) dimanche sont repartis de Nice avec un revers. Le Gym mérite sa victoire qui s'est déssinée lors de la première période. Quarante-cinq minutes abouties pour l'OGC Nice.

Les joueurs de Lucien Favre ont été étincelants comme jamais depuis ce début d'année. Dante and co ont remis les ingrédients qui ont fait de Nice la meilleure équipe de la phase aller : jeu, maîtrise technique, redoublement de passe, mouvement, discipline défensive...

Cyprien : le récidiviste

Wylan Cyprien en est l'illustration parfaite. Le milieu de terrain azuréen s'est retrouvé à la conclusion d'un superbe mouvement collectif construit par Seri, Belhanda et Plea. Aux vingt-cinq mètres, Cyprien reçoit un ballon en retrait qu'il frappe puissamment. Le gardien stéphanois ne peut rien faire (1-0, 7e). L'ancien Lensois inscrit son sixième but en Ligue 1. Un bijou déjà offert par le milieu niçois lors du derby contre Marseille et sur coup franc face au PSG.

Penalty ?

La rencontre entre Nice et Saint-Etienne, la première depuis plus de trois ans en présence des supporters stéphanois à l'Allianz Riviera, a bien failli basculer à la 33e minute. Amaury Delerue, l'arbitre du match, désigne le point de penalty alors qu'il croit avoir vu une main dans sa propre surface de Dalbert.

Or le défenseur brésilien du Gym a contré le ballon du visage. Il reste d'ailleurs plusieurs minutes au sol. Le directeur du jeu décide quelques instants plus tard de revenir sur sa décision après avoir discuter avec son assistant. L'AS Saint-Etienne n'aura pas de penalty. L'OGC Nice ne sera pas laisé.

Nice - Saint-Etienne : Quand le match a failli basculer... Partager le son sur : Copier

Nice toujours au contact

La quinzième victoire du Gym cette saison permet aux Aiglons de rester en course. L'OGCN a rejoint le Paris Saint-Germain (les deux équipes comptent 52 points) derrière le leader Monaco. Surtout, le Gym conserve son avance sur le Lyon (4e) et accroît celle sur Saint-Etienne (5e).

Nice affrontera le Stade Rennais dimanche prochain en Bretagne (15h, à suivre sur France Bleu Azur).