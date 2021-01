Ligue 1 : l'OGC Nice veut démarrer l'année du bon pied à Brest

Nouvelle année, nouveau départ. On l'espère en tout cas du côté du Gym. Seulement 12e de Ligue 1 après une première partie de saison ratée, l'OGC Nice doit attaquer l'année 2021 avec de nouvelles ambitions. En déplacement à Brest ce mercredi soir, les Aiglons peuvent déjà doubler leur adversaire du soir en cas de victoire et se rapprocher de la 1ere partie du classement. Depuis la blessure de Dante le 1er novembre, Nice reste une seule victoire sur les 11 matchs disputés et 22 encaissés sur la période.

Saliba déjà là

Encore privé de Kasper Dolberg, Pierre Lees-Melou ou Myziane Maolida, Adrian Ursea peut en revanche compter, déjà, sur sa recrue William Saliba. Prêté par Arsenal lundi, le jeune homme (19 ans) formé à Saint-Etienne devrait retrouver la Ligue 1 après une demi-saison blanche chez les Gunners. Côté Brestois, le groupe est au complet.

Stade Brestois - OGC Nice : coup d'envoi à 19h au stade Francis Le Blé. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires.