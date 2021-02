Ligue 1 : l'OGC Nice veut écarter la menace à Rennes

De plus en plus proche de la zone rouge, l'OGC Nice doit absolument ramener un résultat de son déplacement ce vendredi soir au Roazhon Park (21h). Invaincus à Rennes en Ligue 1 depuis 2015, les Aiglons doivent maintenir leur avance sur leurs poursuivants alors que ça revient fort derrière.

A force de rester cloués au sol, les Aiglons le voit se dérober sous leurs petites pattes toutes frêles. Avec six points d'avance seulement sur Lorient, avant-dernier, le Gym voit la menace se rapprocher et le calendrier des prochaines semaines a de quoi inquiéter. Revigoré par trois succès d'affilée le Nîmes Olympique est sorti de la zone rouge et se présente à l'Allianz Riviera mercredi prochain. Il y aura ensuite deux déplacements périlleux à Nantes et à Lorient qui diront si les Aiglons plongent ou redécollent.

Le Gym n'a pas perdu à Rennes depuis 2015

En attendant c'est en Bretagne que Nice espère mettre quelques points de côté avant ce calendrier de la peur. Le Gym n'a pas perdu depuis presque six ans à Rennes en Ligue 1 et espère donc poursuivre cette belle série. Mais il ne peut plus compter sur un coup de genou improbable de son défenseur sénégalais Racine Coly, comme la saison dernière. Parti à Amiens cet hiver, il a laissé ses ex-coéquipiers s'enfoncer au classement. Plombés notamment par les blessures. Adrian Ursea ne peut toujours pas compter sur les retours de Dolberg, Lotomba ou Atal pour ce déplacement, tous préservés en vue du match très important face à Nîmes mercredi.

Rennes également en chute libre

Les joueurs de Julien Stephan, qui étaient en tête du championnat au début de l'automne, restent sur une seule victoire sur les neuf derniers matchs et viennent de perdre face à Saint-Etienne (0-2) et à Montpellier (1-2). Mais contrairement aux Aiglons ils n'ont pas encore abandonné leurs ambitions européennes et ils ne comptent que deux points de retard sur Lens 5e.

Stade rennais - OGC Nice : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur à partir de 20h45 avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires.