Ligue 1 : l'OGC Nice veut enchaîner sur la pelouse d'Angers

Après sa victoire en Ligue Europa jeudi, l'OGC Nice retrouve la Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse du stade Raymond-Kopa face à des Angevins qui restent sur 2 victoires et un match nul à domicile. De son côté le Gym n'a pas perdu depuis quatre rencontres en championnat et peut prendre la 4e place.

Morgan Schneiderlin et Kasper Dolberg jeudi face à l'Hapoël Beer-Sheva en Ligue Europa (1-0)

Alors que le match de l'OM face à Lens a été reporté, le Gym peut grimper sur la 4e marche du classement ce dimanche en cas de victoire à Angers (15h). En plus d'enchaîner un cinquième match sans défaite en Ligue 1, le Gym recollerait à un point du podium, où Rennes a consolidé sa 3e place samedi en battant difficilement Brest (2-1). Mais attention au SCO, qui ne fait pas de bruit cette saison, mais qui vient justement de s'imposer à Rennes (2-1) le week-end dernier et qui n'est qu'à un point des Aiglons.

L'infirmerie du Gym se remplit à nouveau

L'équipe de Stéphane Moulin est simplement privée de l'expérimenté Pierrick Capelle (blessé) alors que le coach angevin a décidé de se passer de son buteur Rachid Alioui. Placé en garde à vue cette semaine pour des accusations de violence conjugale, l'ancien Aiglon Stephane Bahoken est bien présent et devrait démarrer sur le banc. Côté Niçois, l'infirmerie ne sera pas restée vide bien longtemps. Stanley Nsoki et Danilo sont touchés et vont donc manquer ce déplacement en Anjou. Patrick Vieira pourrait en revanche lancer pour la première fois sa dernière recrue Jeff Reine-Adélaïde.

Angers - OGC Nice match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur. Avant-match dès 14h45. Coup d'envoi 15h au stade Raymond-Kopa.