Ligue 1 : l'OGC Nice veut finir 2019 sur une bonne note face à Toulouse

Nice, France

Il y aura forcément une atmosphère particulière autour de ce dernier match de l'année à l'Allianz Riviera. Le premier à domicile depuis le décès de Paul Capietto. Le "Berger" a été enterré dans la plus stricte intimité mardi et un hommage doit lui être rendu ce samedi soir en marge de la rencontre. Dès 17h45, à l'ouverture du parvis, un mémorial est mis à disposition des supporters devant l'entrée G en tribune Garibaldi, là où le plus emblématique des supporters du Gym avait ses habitudes. Un livre d'or sera ouvert, un portrait de lui installé et chacun pourra écrire un mot ou déposer des fleurs. Une minute de silence sera également respectée avant le coup d'envoi (20h45).

Honorer le Berger

Pour rendre hommage au Berger, les joueurs seraient bien inspirés de remporter ce dernier match de l'année face à la lanterne rouge de la Ligue 1. Toulouse reste sur huit défaites d'affilée en championnat et vient d'être balayé par l'équipe B de l'Olympique Lyonnais (4-1) en 8e de finale de Coupe de la Ligue. Un match qui a en plus entraîné une polémique au sein du vestiaire toulousain, puisque des joueurs ont été pris en flagrant délit de regarder le Clasico Barcelone-Real Madrid sur leur téléphone alors qu'ils se trouvaient sur le banc de touche pendant la rencontre. L'entraîneur Antoine Kombouaré a promis des sanctions. Un coach déjà privé de son meilleur élément Max-Alain Gradel blessé. Bref, rien ne va au TFC, qui reste sur 17 matchs de suite sans victoire à l'extérieur. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance ont prévenu cette semaine Patrick Vieira et Dante.

Se repositionner au classement

Malgré une première partie de saison ratée, sanctionnée par une 14e place au classement avant cette 19e journée, le Gym n'est finalement qu'à trois points de la 6e place et pourrait se replacer avant d'entamer la seconde moitié du championnat. Pour cette rencontre, Patrick Vieira est toujours privé de Youcef Atal, Andy Pelmard et Christophe Hérelle en défense. Ignatius Ganago et Kasper Dolberg sont incertains pour cette rencontre.

OGC Nice - Toulouse, match à vivre en direct et en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié. Coup d'envoi à 20h45.