Ligue 1 : l'OGC Nice veut rebondir à Geoffroy-Guichard

Battu à Lorient mercredi (1-0) le Gym, trois jours après un match nul frustrant face à Monaco (2-2), le Gym doit rebondir ce samedi face à la lanterne rouge de la Ligue 1. Les Aiglons affrontent l'AS Saint-Etienne, qui n'a toujours pas gagné et qui se traîne à la 20e place. Opportunité à saisir !

Alors que les voyants sont passés au orange mercredi à Lorient, avec cette première défaite de la saison (1-0) au Moustoir, les Aiglons se mettent au Vert ce samedi. Le Gym se déplace à Geoffroy-Guichard (17h) pour tenter de relever la tête après ce deuxième match sans victoire en trois jours. Le nul 2-2 face à Monaco avait déjà laissé des regrets dimanche dernier. Rebelotte dans le Morbihan cette semaine, avec une ribambelle d'occasions et un manque de réussite frustrant.

Gouiri dans le creux

Amine Gouiri symbolise ce creux traversé par le Gym. Irrésistible depuis le début de saison, le numéro 11 rouge et noir reste sur deux échecs sur pénalty. Christophe Galtier sait qu'il doit trouver les mots pour rassurer son jeune attaquant, toujours en tête du classement des buteurs en Ligue 1 (avec quatre réalisations).

Saint-Etienne - OGC Nice à vivre en direct sur France Bleu Azur

Claude-Maurice de retour !

Cette rencontre marque le grand retour dans le groupe d'Alexis Claude-Maurice, absent depuis la fin de saison dernière en raison d'une fracture du péroné. L'ancien Lorientais vient renforcer le secteur offensif privé dans le Forez de Boudaoui (dos), Dolberg (genou) et Kluivert (cuisse). Jean-Clair Todibo est bien là. Côté Stéphanois, pas d'Etienne Green (suspendu) dans le but, ni de Moueffek et Maçon (blessés).