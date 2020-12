Ligue 1 : l'OGC Nice veut retrouver de l'air à Nîmes

Au bord de l'asphyxie après sept défaites lors des huit derniers matchs, l'OGC Nice doit retrouver de l'air sur la pelouse des Costières ce mercredi soir (19h) à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. En face, le Nîmes Olympique est également au plus mal.

Après Dijon et Rennes, le Nîmes Olympiques espère lui aussi se refaire la cerise face à l'OGC Nice. Les Aiglons sont devenus les spécialistes pour relancer les équipes malades et ils ont un nouveau match de la peur à disputer ce mercredi soir sur la pelouse des Costières (19h). 18e et barragiste, les Nîmois restent sur une grosse claque reçue à Lorient dimanche dernier (0-3) face à un concurrent direct pour le maintien.

Dolberg forfait de dernière minute

Des claques, les Aiglons en ont également reçu un paquet depuis début novembre (7 défaites en 8 matchs) et attendent toujours le déclic depuis l'arrivée sur le banc d'Adrian Ursea. Deux défaites et aucun but marqué, voilà le triste bilan sur les trois rencontres dirigées par le nouvel entraîneur roumain.

Pour réanimer son attaque, il ne pourra pas compter sur le retour dans le onze de départ de Kasper Dolberg. Annoncé dans le groupe mardi, le buteur danois a ressenti des douleurs aux adducteurs ce mercredi et il est forfait. C'est déjà le 6e match de la saison qu'il va manquer, alors que son compteur reste bloqué à trois buts.

