Ligue 1 : l'OGC Nice veut retrouver le goût de la victoire à l'Allianz Riviera face à Lyon

Alors qu'il s'est rassuré cette semaine à Nîmes, l'OGC Nice doit maintenant retrouver le goût du succès à domicile. Le Gym ne s'est plus imposé à l'Allianz Riviera depuis deux mois et demi. En face, l'Olympique Lyonnais reste sur 12 matchs sans défaite et trois succès de rang à l'extérieur.

Trois victoires seulement en dix réceptions, et aucun succès en Ligue 1 à la maison depuis deux mois et demi (face à Nantes 2-1), le Gym est un hôte généreux qui régale ses adversaires cette saison. Et paye l'addition à la fin. Battu par Monaco, Prague, Leverkusen, Dijon et Rennes ces dernières semaines à l'Allianz Riviera, les rouges et noirs ont heureusement retrouvé des couleurs loin de la côte d'azur cette semaine à Nîmes (2-0). Ils doivent confirmer cet élan face à des lyonnais qui n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur (à Montpellier il y a plus de 3 mois) et restent sur 3 victoires loin de leur base. Notamment celle retentissante au Parc des Princes dimanche dernier (1-0). En cas de victoire ce samedi soir à Nice, les Lyonnais prendraient provisoirement la tête de la Ligue 1, en attendant l'affrontement entre les deux leaders Lille et Paris dimanche soir (21h).

à lire aussi OGC Nice - Lyon : redevenir maître à la maison

Hécatombe à Nice. Un seul absent à Lyon

La tâche s'annonce donc compliquée pour les hommes d'Adrian Ursea, surtout que les absences s'empilent pour cet avant-dernier match de l'année. Aux blessures de Dante, Lees-Melou, Danilo, Myziane et Dolberg, s'ajoutent la suspension de Morgan Schneiderlin et la clause dans le contrat de prêt de Jeff Reine-Adélaïde, qui ne retrouvera donc pas son ancien club ce samedi. Amine Gouiri sera donc le seul membre du "gang des anciens lyonnais" à fouler la pelouse. Moins en réussite ces dernières semaines, il espère retrouver ses sensations pour bien terminer l'année, alors qu'il sera suspendu face à Lorient mercredi prochain. Côté Lyonnais, seul Thiago Mendes (suspendu) manque à l'appel.

OGC Nice - Lyon : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires à partir de 21h.