Ligue 1 : l'OGC Nice veut retrouver le goût de la victoire face à Bordeaux

La rédemption passera forcément par la maison. Incapables de remporter le moindre match en Ligue 1 à l'Allianz Riviera depuis le 3 octobre (2-1) face à Nantes, le Gym reçoit Bordeaux ce dimanche pour mettre fin à cette série noire à domicile. Et ça tombe bien, les Girondins réussissent plutôt bien aux Aiglons ces dernières saisons. Nice est invaincu en Ligue 1 depuis 11 matchs face aux Bordelais, qui n'ont plus gagné à Nice depuis août 2014.

Jordan Lotomba s'ajoute aux absents

Pour sortir de ce ventre mou en Ligue 1, Nice peut compter sur le retour de son capitaine. Porteur du brassard depuis la blessure de Dante, Pierre Lees-Melou revient dans le groupe après un mois et demi d'absence. Retours également de Bambu, qui a purgé ses deux matchs de suspension, et de Myziane Maolida. En revanche, pas de Rony Lopes ni de Jordan Lotomba, blessés, qui rejoignent Morgan Schneiderlin, Dante et Danilo à l'infirmerie.

Recoller aux Bordelais

Côté Bordelais, le défenseur brésilien Pablo a signé samedi en Russie au Lokomotiv Moscou. Les Girondins sont 10e au classement et comptent trois points d'avance sur le Gym avant cette 20e journée de Ligue 1. En cas de succès, Nice recollerait donc aux Bordelais et à cette première partie du classement. Ce serait un premier pas dans la bonne direction après des semaines à reculons.

