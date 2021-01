Ligue 1 : l'OGC Nice veut retrouver le Nord au stade Bollaert

Il y a destination plus accueillante pour tenter de se refaire une santé. Le Gym n'a plus gagné au stade Bollaert depuis 1988 mais c'est bien sur cette pelouse que les Aiglons doivent redécoller ce samedi. Toujours à la recherche d'un premier succès en 2021, ils n'ont gagné qu'un seul match depuis début novembre et glissent dangereusement vers la zone rouge. Une situation et une absence de réaction qui suscitent la colère et l'inquiétude des supporters, venus directement le signaler aux principaux intéressés mercredi au centre d'entraînement.

Redorer le blason rouge et noir

Un coup de pression qui a semble-t-il fait tilt dans la tête des Aiglons, qui assurent que le message est passé. Face aux Lensois, surprenants 7e de Ligue 1, le Gym doit redorer le blason rouge et noir. Au risque de s'engluer dans la crise. Surtout que Saint-Etienne, Paris et Marseille vont se présenter d'ici mi-février sur le chemin des Aiglons.

RC Lens - OGC Nice : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur à partir de 16h45 avec Maxime Fayolle et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi à 17h.