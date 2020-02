L'OGC Nice avec ses recrues Wagué et Durmisi face à Lyon

Battu dans le temps additionnel jeudi par l'Olympique Lyonnais en Coupe de France (2-1), l'OGC Nice retrouve son bourreau ce dimanche à l'Allianz Riviera en Ligue 1. L'occasion de rattraper les Lyonnais au classement. Et de voir peut-être les premiers en Ligue 1 de Durmisi et Wagué.

Nice, France

"On doit aborder ce match comme une revanche". En conférence de presse ce samedi, le capitaine Dante a planté le décors. Le Gym retrouve l'Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1 après avoir été éliminé en Coupe de France jeudi à l'Allianz Riviera. "Il manquait beaucoup de choses jeudi. Il faut qu'on élève notre niveau de jeu," a poursuivi le capitaine. "On a manqué d'agressivité dans les deux surfaces," a complété quelques minutes plus tard l'entraîneur Patrick Vieira, conscient que son équipe est passé à côté de l'événement.

Pas d'objectif de classement

Éliminé des deux coupes nationales, le Gym n'a plus que le championnat à jouer. Et il n'y a plus un point à perdre. Englués dans la deuxième partie du classement, les Aiglons peuvent déjà rattraper Lyon en cas de victoire, avant d'enchaîner trois rencontres plus abordables à Reims mercredi, à domicile face à Nîmes samedi prochain puis à Toulouse dans deux semaines. Sans se projeter aussi loin, Patrick Vieira a bien conscience d'être à un moment charnière de la saison. "Oui c'est un moment important, on a envie d'être dans le bon wagon. Mais on ne se fixe pas d'objectif en terme de classement. On veut être le plus haut possible".

Moussa Wagué déjà dans le groupe !

Pour ce deuxième round face à Lyon, Patrick Vieira a déjà convoqué son nouveau latéral droit Moussa Wagué. Le Sénégalais (21 ans) a été prêté vendredi dans les dernières minutes du mercato par le FC Barcelone. Il pourrait donc effectuer ses premiers pas en Ligue 1 ce dimanche, tout comme Riza Durmisi. Le latéral gauche danois, prêté par la Lazio Rome, s'était blessé lors de son premier match avec le Gym en Coupe de France face à Fréjus-Saint-Raphaël. Il retrouve le groupe et va offrir un profil beaucoup plus offensif à son entraîneur, ravi de pouvoir compter ses ces deux latéraux. "On a plus de concurrence c'est sûr, c'est à moi maintenant de trouver la bonne formule. Moussa est un joueur qui va énormément amener sur le plan offensif."

Autorisés jeudi, interdits dimanche : pourquoi il n'y aura aucun supporter lyonnais à l'Allianz Riviera

Si l'Allianz Riviera sonnait creux jeudi soir en Coupe de France, cette fois l'enceinte niçoise devrait être bien remplie puisque plus de 20 000 billets ont été vendus déjà. En revanche il n'y aura aucun supporters lyonnais dans le parcage visiteur, contrairement à jeudi soir. La préfecture des Alpes-Maritimes a décidé d'interdire le déplacement des Lyonnais après la découverte par les forces de l'ordre jeudi de plusieurs matraques et barres de fer dans les mini-bus des supporters rhodaniens. Une décision préventive qui a provoqué énormément de réactions sur les réseaux sociaux, de la part des supporters des deux camps.