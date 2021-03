Ligue 1 : l'OGC Nice veut stopper sa série noire face à l'OM

L'OGC Nice veut éviter le grand huit ce samedi après-midi face à l'OM. Après sept défaites de suite face aux Olympiens, les Aiglons espèrent stopper cette série noire à l'Allianz Riviera (17h) et enfin se montrer à la hauteur d'un derby cette saison. Battu trois fois par Monaco et défait au match aller au Vélodrome (3-2) le Gym doit sauver les apparences dans cette fin de championnat qui s'annonce bien fade.

Des retours et un absent au Gym

12e au classement, l'OGC Nice n'a plus grand chose à jouer mais il peut au moins conserver son matelas d'avance sur la zone rouge avant de se rendre après la trêve internationale à Nantes, engagé dans cette lute pour le maintien. Pour venir à bout des Marseillais, revigorés par l'arrivée de Jorge Sampaoli, les Aiglons peuvent compter sur les retours de trois joueurs importants.

Jean-Clair Todibo, Rony Lopes et Youcef Atal retrouvent le groupe, amputé ce samedi de William Saliba, touché par le Covid. Du côté de l'OM, Boubakar Kamara est suspendu au milieu alors que Valentin Rongier, Mickaël Cuisance et Jordan Amavi sont touchés et absents également pour la rencontre. Les phocéens sont remontés à la 5e place après leur deux dernières victoires en Ligue 1 et peuvent espérer une qualification européenne en fin de saison.

OGC Nice - Olympique de Marseille : à vivre à partir de 16h45 en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires.