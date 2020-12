Ligue 1 : l'OGC Nice veut terminer l'année sur une bonne note face à Lorient

Englué dans la seconde moitié du classement et dans une première partie de saison compliquée, l'OGC Nice peut terminer l'année 2020 sur un sourire s'il s'impose ce mercredi soir à l'Allianz Riviera face à Lorient (19h). Problème, le Gym n'a plus gagné à la maison depuis 2 mois et demi.

Au moins, le Gym n'écopera pas d'une amende ce mercredi soir pour avoir fait rentrer ses jeunes ramasseurs de balle avec un bonnet de Noël sur la pelouse. Une nouvelle fois à huis clos, ce dernier match de l'année entre Nice et Lorient oppose deux équipes malades, même si elles ne partagent pas les mêmes ambitions dans ce championnat. Le Gym (13e) devrait être beaucoup plus haut, au classement et dans ses certitudes, mais paye son mercato d'été déséquilibré et ses erreurs défensives à répétition.

Lorient victime idéale ?

Lorient de son côté peine à se mettre au niveau d'une Ligue 1 qu'il retrouve. Son entraîneur Christophe Pélissier ne parvient pas à faire briller son équipe et ses recrues onéreuses de l'été. Moffi et Grbic, achetés près de 20 millions d'euros à eux deux, ne cumulent que 3 buts. Et les Lorientais (19e) n'ont remporté qu'un seul de leur neuf derniers matchs en Ligue 1.

