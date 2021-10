Ligue 1 : l'OGC Nice vise le podium face au Stade brestois

En cas de cinquième succès ce samedi soir à l'Allianz Riviera face au Stade brestois, les Aiglons grimperaient sur le podium pour quelques heures, en attendant le résultat de l'OM, qui se déplace à Lille dimanche. Ce serait tout sauf anecdotique, alors qu'on arrive au quart du championnat et que le Gym compte un match et un point en moins suite aux incidents face à Marseille.

L'Allianz Riviera retrouve sa voix

Sanctionné de trois matchs à huis clos, l'OGC Nice retrouve également ses supporters ce samedi soir. Seule la tribune Populaire Sud reste fermée pour encore deux rencontres. En face, la tribune Ray sera pleine et on pourrait s'approcher de la barre des 20.000 spectateurs pour cette affiche entre deux clubs aux dynamiques opposées.

OGC Nice - Brest à vivre à partir de 20h30

Le Stade brestois en souffrance et diminué

Le Stade brestois n'a toujours pas gagné cette saison et se cherche depuis l'arrivée de Michel Der Zakarian sur le banc cet été. Privé de Uronen, Hérelle, Del Castillo (blessés) et Brassier (suspendu), Brest s'avance diminué et reste sur deux défaites d'affilée. Le Gym a relevé la tête à Saint-Etienne (3-0) après deux matchs sans victoire et retrouve dans le groupe Kasper Dolberg et Hicham Boudaoui.