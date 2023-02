Ligue 1 : l'OGC Nice vise le quatre à la suite contre l'AC Ajaccio

L'adversité paraît moins relevée, et c'est justement pour cette raison que le Gym doit être sur ses gardes. Invincible depuis que Didier Digard s'assoit sur son banc, l'OGC Nice roule sur des adversaires plus gros que lui. Lille (7e) puis Lens (2e) et Marseille (2e) ont baissé les armes la semaine dernière face à la nouvelle force collective de ces Aiglons. Alors on ne comprendrait pas que le Gym n'enchaîne pas un quatrième succès de suite face au 18e de Ligue 1.

ⓘ Publicité

loading

"ll n'y a pas de petite équipe"

Ajaccio reste sur cinq défaites lors des six dernières journées de Ligue 1 et a notamment reçu une grosse fessée lors de sa dernière venue sur la Côte d'Azur. Battu 7-1 à Monaco il y a trois semaines, le club d'Olivier Pantaloni souffre dans les deux surfaces, pire attaque de Ligue 1 notamment (18 buts). "Il n'y a pas de petite équipe," rectifie Didier Digard. "D'ailleurs le statut de favori ne veut rien dire. On ne doit surtout pas se relâcher. On sait qu'en football on oublie vite le passé."

Le futur des Aiglons paraît se dégager à mesure que l'équipe prend confiance et conscience de ses qualités. Laborde se remet à marquer, Schmeichel enchaîne les parades, Ramsey retrouve ses jambes d'Arsenal, Todibo est infranchissable et Moffi a déjà montré qu'il était un renfort. Même privé de Pépé et Atal, dont les retours ne sont pas prévus avant deux bonnes semaines, le Gym a donc les arguments pour continuer d'avancer et se rapprocher de ces places européennes.

Nice peut revenir à trois points du Top 5

En cas de nouvelle victoire, Nice reviendrait provisoirement à trois points de Rennes, cinquième au classement. "Il reste 48 points à distribuer alors on ne doit surtout pas se mettre à penser ou à supposer. On doit juste jouer pour marquer, comme je le répète aux joueurs," fixe Digard. Après avoir clôturer la 22e journée de la plus belle des manières au Vélodrome dimanche dernier, le Gym espère tout simplement ouvrir le bal de la 23e journée de Ligue 1 en faisant danser les Corses.

loading

loading

loading