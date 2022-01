Ligue 1 : l'OGC Nice fait +3 face au FC Metz (0-2)

Ce dimanche 23 janvier, le Gym repart en conquête de sa place de dauphin du PSG : en Lorraine, les messins se sont frottés aux aiglons qui n'y perdent pas de plumes mais ne s'envolent pas plus haut. A la suite d'un match équilibré, les niçois restent deuxième du championnat après cette rencontre face aux lorrains et l'ouverture du score de K. Thuram. La seconde période riche de deux buts de A. Gouiri, le premier annulé, le second est une panenka en toute simplicité ! Le Gym reste dauphin du PSG (0-2).

Au coup d'envoi sifflet par Amaury Delerue, les grenats en grande forme font redouter une rencontre compliquée. Autre inquiétude : l'état de la pelouse du Stade Saint-Symphorien... les tweetos et autres adeptes des réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. L'air de rien, les premières 45' minutes restent équilibrées, avec une possession à 50-50 entre les deux clubs. Le Gym a bien quelques opportunités et quelques vraies occasions mais M. Caillard (le gardien messin) est décisif pour le club lorrain.

Au retour des vestiaires, en seconde période c'est les aiglons qui posent le rythme : plus d'intensité, pressing haut, et des occasions franches. A la 58e minute de jeu, dans la surface lorraine, A. Gouiri en position arme pour K. Thuram qui loupe son contrôle. Pour autant, envoie la balle au fond des fillets et ouvre le score. Nice mène 1 but à 0.

Un bon quart d'heure plus tard, sur un contre lancé par E. Guessand, A. Gouiri se positionne à nouveau seul dans la surface adverse et trompe le gardien M. Caillard. 2 buts à 0 pour les Aiglons. Mais c'est sans compter sur le VAR qui invalide le second but : le meilleur buteur niçois est signalé hors-jeu au moment de la récupération d' E. Guessand.

Quand il le veut, il l'obtient. A la 85e minute de jeu, E. Guessand obtient un penalty avec une faute dans la surface, c'est A. Gouiri (encore lui) qui se charge de tirer le péno. SUPERBE PANENKA, osée et qui concrétise le second but (0-2). C'est une nouvelle journée au chaud en tant que dauphin du PSG que le Gym termine son weekend.

Résumé du match avec vos commentateurs

Les scores en direct

Le classement de Ligue 1

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, en Coupe de France, le lundi 31 janvier, rencontre face au Paris Saint-Germain. Un choc en coupe de France face aux deux leadeurs du championnat, Coup d'envoi 21h15, avant-match dès 20h30 sur France bleu Azur avec Maxime Bacquié, Patrice Alberganti et Richard Marcovecchio.