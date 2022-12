Ligue 1 - L'Olympique de Marseille retrouve ses supporters et le Vélodrome pour affronter Toulouse

L'attente était très longue pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Ce jeudi soir, ils retournent enfin dans leur stade préféré pour voir leur équipe jouer. Privés de Ligue 1 à cause du mondial de foot au Qatar ils sont tout même ravis de profiter d'un match en cette période de fêtes ce qui n'arrive jamais. Alors ce jeudi ils seront 63.000 réunis pour encourager les olympiens face à Toulouse pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

Un mois et demi de coupure en pleine saison, c’est nouveau et ce n’est pas rien. Mais pour l’entraineur marseillais Igor Tudor, ce n’est pas un deuxième championnat qui débute : « Je ne pense pas car il y a un travail de 4-5 mois derrière. Les bases sont déjà posées pour toutes les équipes. Je le vois plus comme la trêve habituelle, celle de Noël, qui généralement dure une semaine. Sauf que là, elle a duré un peu plus de temps. »

Le technicien marseillais assure que ses joueurs, dont Payet, titulaire, ont hâte de retrouver le Vélodrome bondé, qu’ils n’ont pas envie de décevoir les milliers de supporters amoureux de l’OM mais que le premier match après une trêve est toujours incertain. A l’effectif offensif amoindri, en attendant des renforts, les olympiens n’ont déjà pas le droit à l’erreur, eux qui sont toujours au pied du podium (4e) au moment de relancer leur saison.

Pour cette rencontre, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi est forfait, car blessé à la cheville. L'international français Veretout est dans le groupe. OM-Toulouse, c’est à vivre sur FB Provence ce soir dès 21H00.