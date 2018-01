L'Olympique de Marseille s'impose trois buts à zéro à Rennes pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Des buts signés Germain, Samson et Thauvin.

Rennes, France

Les Marseillais débutent l'année 2018 à Rennes pour la phase retour de Ligue 1. Dominateurs en première période, les Olympiens obtiennent un pénalty à la demi-heure de jeu mais le tir de Florian Thauvin est arrêté par Tomas Koubek. Quelques instants plus tard, les Rennais pensent ouvrir le score grâce à Adrien Hunou mais le joueur breton se trouvent en position de hors-jeu.

La bonne première mi-temps est récompensée par le but de Valère Germain, sur une passe ambiguë de Florian Thauvin (0-1, 35'). L'attaquant marseillais plaçant un plat du pied sous le ventre de Koubek après un ballon intercepté par Thauvin avec son bas ventre et une partie de son bras gauche.

Juste avant la mi-temps, Hiroki Sakaï sauve les meubles en arrêtant sur la ligne un tir à ras-de-terre d'Ismaila Sarr. Dans la foulée, Morgane Samson enroule une frappe à l'entrée de la surface pour faire le break (0-2, 45').

La seconde période est plus serrée au milieu de terrain et il faut attendre les vingt dernières minutes pour voir une nouvelle occasion marseillaise, celle de Florian Thauvin, sa frappe enroulée pied gauche en dehors de la surface de réparation frôle le poteau breton. Homme du match, Thauvin inscrit le troisième but de la tête en lobant le gardien breton sur un centre de Luis Gustavo (0-3, 81').

Avec cette victoire, l'Olympique de Marseille recolle au podium, à égalité de points avec Lyon et Monaco qui comptent un match en moins et creuse l'écart avec Nantes, huit points de différence.