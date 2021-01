Ligue 1 : L'Olympique Lyonnais, un ogre "magnifique à voir jouer" pour Gasset

Forts de ses trois victoires lors des trois derniers matchs, les Girondins de Bordeaux savent qu'ils affrontent un tout autre client dans le Rhône, ce vendredi soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais est sur le podium et peut compter sur son attaque de feu.

La marche devrait être beaucoup plus haute dans le Rhône pour les Girondins de Bordeaux. Après trois victoires où l'état d'esprit, la solidité et l'efficacité ont été les valeurs moteurs de Bordeaux, l'adversaire de ce vendredi soir est d'un tout autre calibre. En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, les hommes de Jean-Louis Gasset affrontent Lyon dans son Groupama Stadium où il n'a perdu qu'une seule fois, face à Metz il y a deux semaines. Les Rhodaniens sont troisièmes de Ligue 1, à deux unités du champion en titre, le PSG.

"Rudi Garcia a trouvé son équilibre"

Cette saison, l'Olympique Lyonnais affiche une puissance de feu impressionnante sur le front de l'attaque. Le trio Depay-Toko Ekambi-Kadewere semble parfaitement rodé et de plus en plus complémentaire. Ils ont inscrit, à eux trois, 30 des 44 buts de l'OL -soit deux tiers- qui est par ailleurs, la deuxième meilleure attaque du championnat, derrière le PSG.

C'est la relation milieu-attaque qui est extraordinaire - Jean-Louis Gasset

Cette attaque ne fonctionnerait peut-être pas aussi bien sans le milieu très costaud et bien rodé, aligné par le coach Rudi Garcia, qui "a trouvé son équilibre et c'est magnifique à voir", relève son homologue bordelais, dithyrambique et presque rêveur. Avant d'ajouter que "c'est la relation milieu-attaque qui est extraordinaire".

Cette saison l'OL n'a perdu que deux rencontres dont une, assez étonnante, contre Metz à domicile (0-1). En revanche, le PSG et Monaco se sont cassés les dents contre les Gones tout comme leur rival, l'ASSE, qui a reçu une gifle à domicile 5-0.