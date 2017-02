Ligue 1 : l'OM balayé 5 buts à 1 par le Paris-St-Germain au stade Vélodrome

Perdre face au PSG, l'OM pouvait s'y attendre. Mais certainement pas sur un score aussi lourd (5-1) au stade Vélodrome et encore moins en déjouant à ce point. Une gifle qui renvoie les hommes de Rudi Garcia, en plus, à la 7e place à l'issue de la 27e journée de Ligue 1.

L'Olympique de Marseille est à ramasser à la petite cuillère, après la gifle que vient de lui infliger le Paris-St-Germain. Les hommes de Rudi Garcia, pourtant poussés par un stade Vélodrome explosif, ont explosé en vol après seulement 6 petites minutes de jeu. Après une combinaison sur coup franc, Marquinhos ouvre le score. Dix minutes plus tard, c'est au tour de Cavani, sur une passe lumineuse de Javier Pastore, de doubler la mise. L'OM est déjà à genoux

Toute la journée, des maillots bleu et blanc ont fleuri dans toute la ville, du Vieux Port au Stade Vélodrome. Un engouement témoin de l'espoir renaissant cette saison à Marseille, entre le rachat du club par Frank McCourt, les investissements au mercato hivernal ou encore l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc.

Lucas, Meunier et Matuidi parachèvent le succès parisien. Rod Fanni (70e minute) permet juste à l'OM de sauver l'honneur. C'est la plus larde victoire de Paris dans l'histoire des confrontations entre les deux clubs, à égalité avec un autre succès 5-1 en 1978 mais au Parc des Princes.

"On n'a pas été au niveau. Point. On a été surclassé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ?" Rudi Garcia, entraîneur de l'OM

Pourtant, le stade Vélodrome a longtemps poussé ses troupes. Cet OM / PSG est d'ailleurs marqué d'un nouveau record d'affluence, alors que les supporters parisiens avaient été interdits de déplacement : 65 252 spectateurs. Le précédent record datait d'il y a deux ans, et c'était déjà un OM / PSG.

"Il faut se dire la vérité, on est passé complètement à côté, on a oublié notre football. Ce qui m'emb^te beaucoup, quand ils vont se réveiller, ils vont se faire chambrer. Et nous aussi : on n'a pas été à la hauteur" Patrice Evra, capitaine de l'OM